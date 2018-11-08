Киев снова в пробках: заторы образовались в центре и на мостах

В правительственном квартале Киева в четверг, 8 ноября, вновь образовались пробки. Это связано с большим скоплением автомобилей на еврономерах, так как возле Верховной Рады второй день продолжается акция протеста.

В результате затруднено движение по улице Грушевского возле метро "Арсенальная", практически не двигается транспорт на Институтской. Наблюдаются заторы и в центре – на улицах Бассейной, Саксаганского, Льва Толстого, Жилянской, Назаровской, Симона Петлюры.

Пробки образовались и на четырех мостах столицы. Так, на Южном мосту остановилось движение транспорта в связи с ремонтными работами, начавшимися на проспекте Бажана в сторону центра города. Частично стоят Дарницкий, Гаванский мосты и мост Метро.

Затруднено движение на Подоле и возле метро "Лукьяновская", на улице Глубочицкой и Глубочицком проезде.

На Левом берегу пробки образовались на Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспекте Григоренко и улице Здолбуновской. Затруднено движение на проспектах Соборности и Броварском.