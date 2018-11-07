На проспекте Бажана до середины декабря ограничат движение транспорта

Сегодня, 11:41

Будет ограничено движение в сторону центра Киева

На проспекте Бажана до середины декабря ограничат движение транспорта
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

На проспекте Бажана в Киеве с 11:00 утра в среду, 7 ноября, и до 23:00 во вторник, 18 декабря, будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

Отмечается, что ограничение будет касаться полос в направлении центра города. Это связано с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через реку Днепр. Власть попросили прощения за временные неудобства.

Напомним, ранее мы сообщали, что Шулявский мост планируют закрыть в середине декабря. Сейчас продолжается перекладка инженерных сетей. Предварительно, демонтаж путепровода начнется 15 декабря. Новый мост планируется начать строить в феврале 2019 года.

Кроме того, в Киеве продолжается строительство Подольского моста. В 2018 году работы на долгострое активизировались, власти намерены достроить его за два года – при условии стабильного финансирования. Стройка идет даже в выходные дни. В течении года здесь строили переправу, соединяли главные конструкции путепровода и возводили новые элементы моста.

 
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