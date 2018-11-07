Киев стоит в заторах, в центре города усилили охрану

Сегодня, 09:35

На всех мостах столицы пробки, перекрыты отдельные улицы

Киев стоит в заторах, в центре города усилили охрану

Во многих районах Киева затруднено движение транспорта, пробки есть на всех мостах города. Карту происходящего на дорогах столицы показывает Google Maps.

В частности, на мосту Патона и Южном мосту проходит ремонт, потому там затруднено движение. Огромная пробка образовалась на мосту Патона, автомобили остановились в сторону центра, начиная от Дарницкой площади.

Парализовано движение и в центре Киева. Улице Грушевского, Институтской, Крещатике, Шелковичной и Парковая перекрыто движение из-за акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Большая пробка на Жилянской, тянучки на бульваре Шевченко, Леси Украинки и возле метро "Лукьяновская". Также остановилось движение на въезде в Киев в районе станции метро "Теремки". Заторы образовались от Вишневого к столице и на Софиевской Борщаговке.

Как отметили в пресс-службе Нацполиции Киева, в центре города правоохранители несут службу в усиленном режиме из-за акции евробляхеров. Так, в правительственном квартале находятся полицейские, военные Нацгвардии и патрульные. Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.
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