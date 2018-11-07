Киев стоит в заторах, в центре города усилили охрану
На всех мостах столицы пробки, перекрыты отдельные улицы
Во многих районах Киева затруднено движение транспорта, пробки есть на всех мостах города. Карту происходящего на дорогах столицы показывает Google Maps.
В частности, на мосту Патона и Южном мосту проходит ремонт, потому там затруднено движение. Огромная пробка образовалась на мосту Патона, автомобили остановились в сторону центра, начиная от Дарницкой площади.
Парализовано движение и в центре Киева. Улице Грушевского, Институтской, Крещатике, Шелковичной и Парковая перекрыто движение из-за акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.
Большая пробка на Жилянской, тянучки на бульваре Шевченко, Леси Украинки и возле метро "Лукьяновская". Также остановилось движение на въезде в Киев в районе станции метро "Теремки". Заторы образовались от Вишневого к столице и на Софиевской Борщаговке.
Как отметили в пресс-службе Нацполиции Киева, в центре города правоохранители несут службу в усиленном режиме из-за акции евробляхеров. Так, в правительственном квартале находятся полицейские, военные Нацгвардии и патрульные. Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.