Киевлян просят пересесть в общественный транспорт: погода в столице испортится

Сегодня, 16:58

Синоптики обещают ночью снег и гололедицу на дорогах

Киевлян просят пересесть в общественный транспорт: погода в столице испортится
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех киевских автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Это связано с прогнозом Укргидрометцентра, который обещает снег и гололедицу в ночь на субботу, 1 декабря.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, не парковать транспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать столицу от снега. В пресс-службе КГГА посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, снижать скорость возле детских учреждений и пешеходных переходов.

Также водителям рекомендуют не выезжать на транспорте с летними шинами и не забывать включать габаритные огни. Пешеходов просят ходить не спеша, с расслабленными ногами, немного согнутыми в коленях, ступать полной подошвой, не держать руки в карманах.

"Будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить. Когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз", – добавили в КГГА.

Киевлянам рекомендовали обходить металлические крышки люков, часто покрытые льдом.

Напомним, ранее мы писали, что киевляне на выходных встретят первый зимний снежный циклон. Мороз в субботу и воскресенье будет усиливаться до -10 градусов.

Как сообщалось, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Это привело к транспортному коллапсу в столице, многие автомобили выехали на летней резине, потому в городе за сутки произошло больше тысячи столкновений. Столица стояла в пробках.
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