Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Киевский фуникулер закроют на ремонт: названы сроки и цены

6 июня, 08:48

С июля начнется ремонт двух станций и эстакады, а также будет объявлен тендер на новые вагоны

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Уже в июле на столичном фуникулере должны начаться масштабные ремонтные работы, из-за которых он длительное время будет закрыт.

СТАНЦИИ И АВТОМАТИКА. О возможном ремонте единственного в городе подъемника власти сообщали еще в начале года, а в марте на сайте КГГА появилось распоряжение о его реставрации, но тендер на работы провели только в середине мая.

"Этот тендер включает в себя первый этап работ — реконструкцию верхней и нижней станции фуникулера, ремонт съездной эстакады и трансформаторной подстанции", — рассказал "Сегодня" и. о. начальника киевского фуникулера Ростислав Онищенко.

Он также отметил, что в ближайшее время пройдет международный тендер на закупку новых вагонов подъемника. Кстати, будут ли новые вагоны со стеклянной крышей и кондиционерами, как обещал мэр Киева, пока неизвестно.

В процессе реставрации будут заменены абсолютно все системы управления фуникулером: автоматика, громкоговорители, оборудование для диспетчеров. В то же время все исторические детали механизмов и эстакаду 1905 года постройки сохранят — фуникулер имеет статус объекта культурного наследия.

"После ремонта двух станций и съездной эстакады приступим ко второму этапу — благоустройству и озеленению прилегающей территории", — говорят в КП "Киевпастранс". 

СРОКИ И ЦЕНЫ. На первый этап потратят 57 млн грн. Согласно графику, обустройство стройплощадки начнется уже в июле, а в августе рабочие приступят к демонтажу изношенных конструкций станций фуникулера.

"Сейчас я точно не могу сказать, в какой именно день мы закроем фуникулер для посетителей, но могу сказать точно, что уже с июля киевлянам на семь месяцев о нем можно будет забыть", — подчеркнул Онищенко. А вот полностью обновленный фуникулер киевляне увидят в декабре 2020 года.

Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

В 1956 году его станции перестроили в духе сталинского ампира и вновь заменили вагоны. Они получили обтекаемую форму и мягкие диваны. А в 1980 фуникулер решили ликвидировать. Мол, он морально устарел. Но под давлением главного архитектора столицы Игоря Иванова подъемник решили еще раз отреставрировать. В 1983 году были обновлены станции и заменены вагоны, которые работают до сих пор.

Напомним, что в столице капитально отремонтируют 18 учебных заведений.

Также мы писали, что в первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ремонт, фуникулер

Вы сейчас просматриваете новость " Киевский фуникулер закроют на ремонт: названы сроки и цены". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский фуникулер будет бесплатно катать пассажиров за поцелуй

8 февраля, 11:27

Для пассажиров в День всех влюбленных будут действовать особые условия проезда

Киев в 2019 году: где будут ремонтировать дороги и как изменится транспорт

4 января, 08:04

В метро – стройка и ремонт на станциях, а на ДВРЗ начнут строить новую дорогу

На Троещине, Оболони и Татарке изменится график работы общественного транспорта

29 декабря 2018, 08:38

В разных районах Киева проведут ярмарки 29 и 30 декабря

В Одессе с 1 декабря подорожает проезд в электротранспорте

29 ноября 2018, 15:32

Одесситам придется платить по пять гривен за поездку в трамваях, троллейбусах и фуникулерах

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Невеста Розенко поразила смелым фото в красном платье

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Нардепа расстреляли на глазах у всех: что произошло

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

США пошли навстречу Путину, Украина под угрозой?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь