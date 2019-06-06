Киевский фуникулер закроют на ремонт: названы сроки и цены

С июля начнется ремонт двух станций и эстакады, а также будет объявлен тендер на новые вагоны

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Уже в июле на столичном фуникулере должны начаться масштабные ремонтные работы, из-за которых он длительное время будет закрыт.

СТАНЦИИ И АВТОМАТИКА. О возможном ремонте единственного в городе подъемника власти сообщали еще в начале года, а в марте на сайте КГГА появилось распоряжение о его реставрации, но тендер на работы провели только в середине мая.

"Этот тендер включает в себя первый этап работ — реконструкцию верхней и нижней станции фуникулера, ремонт съездной эстакады и трансформаторной подстанции", — рассказал "Сегодня" и. о. начальника киевского фуникулера Ростислав Онищенко.

Он также отметил, что в ближайшее время пройдет международный тендер на закупку новых вагонов подъемника. Кстати, будут ли новые вагоны со стеклянной крышей и кондиционерами, как обещал мэр Киева, пока неизвестно.

В процессе реставрации будут заменены абсолютно все системы управления фуникулером: автоматика, громкоговорители, оборудование для диспетчеров. В то же время все исторические детали механизмов и эстакаду 1905 года постройки сохранят — фуникулер имеет статус объекта культурного наследия.

"После ремонта двух станций и съездной эстакады приступим ко второму этапу — благоустройству и озеленению прилегающей территории", — говорят в КП "Киевпастранс".

СРОКИ И ЦЕНЫ. На первый этап потратят 57 млн грн. Согласно графику, обустройство стройплощадки начнется уже в июле, а в августе рабочие приступят к демонтажу изношенных конструкций станций фуникулера.

"Сейчас я точно не могу сказать, в какой именно день мы закроем фуникулер для посетителей, но могу сказать точно, что уже с июля киевлянам на семь месяцев о нем можно будет забыть", — подчеркнул Онищенко. А вот полностью обновленный фуникулер киевляне увидят в декабре 2020 года.

Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

В 1956 году его станции перестроили в духе сталинского ампира и вновь заменили вагоны. Они получили обтекаемую форму и мягкие диваны. А в 1980 фуникулер решили ликвидировать. Мол, он морально устарел. Но под давлением главного архитектора столицы Игоря Иванова подъемник решили еще раз отреставрировать. В 1983 году были обновлены станции и заменены вагоны, которые работают до сих пор.

Напомним, что в столице капитально отремонтируют 18 учебных заведений.

Также мы писали, что в первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева.

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