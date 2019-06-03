В Киеве после ремонта открылась детская железная дорога

В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно

Фото: kyivcity.gov.ua.

В первый день лета в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева.

В помещении оборудовали музей ЮЗЖД (вход — 20 грн), билетные кассы, аудитории с интерактивными досками. 66-й сезон работы дороги стартовал под звуки оркестра. В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно. Кстати, после открытия детский билет будет стоить 30 грн, а взрослый — 50.

Напомним, что у входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместился небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие привели в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни.

Отметим, что не так давно в столице открыли и новый пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке, но там уже произошло несколько ЧП.

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