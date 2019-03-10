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Киевский метрополитен предупредил об ограничениях на трех станциях из-за футбола

Сегодня, 10:20

Вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" сегодня вечером может быть ограничен

Фото з сайту КП "Київський метрополітен"
Фото з сайту КП "Київський метрополітен". Фото: КП "Киевский метрополитен"
Киевский метрополитен предупредил об ограничениях на трех станциях из-за футбола //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9d6/b8b/5c49d6b8beaf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9d6/b8b/5c49d6b8beaf1.jpg Транспорт Вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» сегодня вечером может быть ограничен

Киевский метрополитен предупредил об ограничениях на трех станциях из-за футбола.

"Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве началось строительство метро на Виноградарь. Туда будет продлена зеленая линия столичной подземки. Как сообщают в "Киевметрострое", уже обустраивают площадки, необходимые для начала основных работ.

Как сообщалось,в марте 2019-го года обещают завершить ремонт на станции "Святошино", а вскоре ремонтные работы начнутся на "Политехническом институте", сообщили в столичной подземке. Кроме того, в метро планируют обновить еще 12 станций, которые были запущены до 2005 года – "Кловскую", "Лукьяновскую", "Сырец", "Дворец спорта", "Дорогожичи", "Житомирскую", "Шулявскую", "Вокзальную", "Университет", "Крещатик", "Арсенальную" и "Героев Днепра".

Так, после ремонта станции станут доступными для маломобильного населения: здесь появятся широкие двери, тактильные направляющие полосы, лифты и пандусы, а также звуковые ориентиры и новые электронные часы.

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Тег Киев, метро, метрополитен

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