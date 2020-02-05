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Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

5 февраля, 11:39

Строительство метро на Троещину начнется не ранее 2021 года

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в конце этого года будет открыто автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту, после чего власти приступят к строительству метро на Троещину.

"Строители установили первые балки для будущей части мостового перехода (Подольско-Воскресенского. – Ред.) над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов. Также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины. В конце этого года мы откроем автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту. И приступим к следующему этапу – строительству метро на Троещину", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Как устанавливали балки, можно посмотреть на фото:

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И на видео:

Напомним, в 2018 году было подписано распоряжение КГГА, согласно которому строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена должно было проводиться в 2018-2025 годах. Документ предусматривал, что до 2020 года должен быть разработан и утвержден проект. Трасса линии должна была пройти от Кольцевой дороги, через аэропорт "Киев", Центральный ж/д вокзал, центр города, Подол и по новому Подольскому мостовому переходу – на Троещину. Отметим, что в последнее время строительство необходимого для метро моста активизировалось.

Отметим, что сейчас в столице идет строительство метро на Виноградарь. В бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

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Киев Троещина Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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