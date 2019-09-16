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Киеврада попросит денег на строительство метро на Троещину

16 сентября, 14:19

Наталья Мамчур

За помощью предлагают обратиться к президенту и Кабмину

Архивное фото строительства метро

Архивное фото строительства метро

В Киевраде зарегистрирован новый проект решения, касающийся "многострадального" метро на Троещину. Депутат Татьяна Мелихова из фракции "Батькивщина" предлагает направить обращение к президенту и Кабинету министров относительно выделения средств на строительство этой ветки подземки.

"Выгуровщина-Троещина – жилой массив Киева, который по численности жителей может конкурировать с довольно большими городами Украины (300 тысяч). Это самый проблемный массив по транспортному сообщению в Киеве. Стоимость строительства метро на Троещину оценивают в 40-50 млрд грн, что фактически равно годовому бюджету Киева", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ сейчас находится на рассмотрении комиссий по вопросам транспорта и по вопросам местного самоуправления.

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Напомним, в 2018 году было подписано распоряжение КГГА, согласно которому строительство Подольско-Выгуровской линии метроплитена должно было проводиться в 2018-2025 годах. Документ предусматривал, что до 2020 года должен быть разработан и утвержден проект. Трасса линии должна была пройти от Кольцевой дороги, через аэропорт "Киев", центральный ж/д вокзал, центр города, Подол и по новому Подольскому мостовому переходу – на Троещину. Отметим, что в последнее время строительство необходимого для метро моста активизировалось. Открыть автомобильное движение по нему обещают уже в обозримом будущем –возможно, до конца года.

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Напомним, пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение 12 сентября на станции "Троещина 2". 

Отметим, что городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры жалуются, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев. Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хочет вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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Киев метро троещина

Источник: Сегодня

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