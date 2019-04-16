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Левый берег Киева и проспект Победы становились в пробках и ДТП

Сегодня, 09:49

В тянучках проспект Победы, подъезды к мостам со стороны левого берега, а также Большая Окружная

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичные дороги во вторник, 16 апреля, традиционно сковали утренние пробки, в городе произошло более 15 ДТП.Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Самая сложная ситуация с движением транспорта наблюдается на подъездам к мостам со стороны левого берега, в центре города, на Большой Окружной и на проспекте Победы.

Так, заблокированы тянучками проспект Бажана до Южного моста, на мосту проводятся ремонтные работы, поэтому движение в сторону правого берега осложнено. Также пробки на Здолбуновской, Харьковском шоссе, Дарницкое шоссе и Дарницкий мост застыли в сторону правого берега. Катастрофическая ситуация на проспекте Соборности и на мосту Патона, на подъезде к которому на левом береге произошло три ДТП. Тянучки также и на Броварском проспекте, однако мост Метро пока что свободен. Северный мост тоже без пробок, однако тянучки на проспекте Ватутина и на бульваре Перова.

Также в заторах Подол, Набережное шоссе, бульвар Леси Украинки в сторону Бессарабки.

Заблокированы пробками Жилянская, Бощаговская, Вадима Гетьмана, проспект Победы полностью застыл от метро "Житомирская" до Шулявки.

Напомним, с субботы действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. При этом ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00. 

Также мы писали, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег транспорт, Киев, пробки

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