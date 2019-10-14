Метро на Троещину: Кличко назвал сроки строительства

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Линию метро на Троещину, удастся построить только через три-пять лет, при условии финансирования. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что к концу 2020 года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом. При этом проект транспортного коридора на Троещину оценят международные эксперты.

"Что касается метро на Троещину – не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование – это вопрос трех-пяти лет", - сказал Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, по его данным 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три – в аварийном. При этом среди мостов, находящихся в аварийном состоянии – мост Метро и мост Патона. Мэр добавил, что в Киеве также необходимо ремонтировать Южный и Северный мосты, а также Подольско-Воскресенский мост.

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"Как я могу закрыть мост Метро, как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там затруднено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули. Десятки лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты дальше продолжали выполнять свою функцию. К концу следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт – работы идут и днем, и ночью. Работы идут еще и под мостом", – сказал Кличко.

Напомним, что в 2018 году КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство линии метро на жилмассив Троещина.

При этом в Киеве проводятся подготовительные работы к строительству нового участка зеленой линии метрополитена, который пройдет от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

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