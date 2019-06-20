Метро на Виноградарь: новые подробности о стройке и яркие фото

Вскоре еще одна площадка появится в Сырецком лесу

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве продолжаются подготовительные работы к строительству нового участка зеленой линии метрополитена, который пройдет от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь. Новости "Сегодня" побывали на одной из строительных площадок, которая находится возле действующей вентиляционной шахты. Сейчас у нее – еще и техническая функция: в вертикальный 44-метровый тоннель опускают необходимое оборудование, а позже, когда начнут рыть тоннель метро, через нее будут поднимать землю.

Возле шахты – большой подъемный кран, строительные вагончики и бетонные балки. Часть работ выполняются здесь. А чтобы попасть вниз, в подземный тоннель, необходимо спуститься по довольно крутой лестнице.

Так выглядит наземная часть строительной площадки:

































Внизу в шахте – прохладно и влажно, по стенам стекает вода. Однако, в действующий тоннель метро она не попадает: ее выкачивают специальные насосы. Так выглядит строительная площадка под землей:









































Как сообщили метростроевцы, сейчас уже получено разрешение на удаление деревьев на участке в Сырецком лесу, где будет размещаться еще одна строительная площадка. От нее вскоре и начнут копать новый тоннель. Пока же рельсы, которые идут от "Сырца", упираются в стену вентиляционного ствола. Когда новый тоннель в направлении Виноградаря построят, вертикальную шахту заделают, а новая будет находиться в Сырецком лесу.

Напомним, что на строительство в столице Подольско-Воскресенского моста для строительства метро на Троещину и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. Так, на строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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