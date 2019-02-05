На Бессарабке в Киеве островок безопасности защитили столбики

Эта мера повысит безопасность пешеходов

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement.

На Бессарабке в Киеве островок безопасности защитили столбики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/933/4bd/5c59334bd10c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/933/4bd/5c59334bd10c7.jpg 2019-02-05T08:56:00+02:00 Транспорт Эта мера повысит безопасность пешеходов

На перекрестке улиц Бассейной и Круглоуниверситетской в Киеве установили ограничительные столбики. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения на своей странице в Facebook.









Столбиками оградили островок безопасности посреди дороги, где раньше постоянно парковались авто. В Центре организации дорожного движения говорят, что такая мера повысит безопасность пешеходов.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали о том, что на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева выделенную полосу общественного транспорта защитили делиниаторами. Тогда отмечалось, что столбики физически отделили полосу общественного транспорта.

Однако уже через неделю после установки делиниаторов сообщалось, что отдельные автохамы паркуют автомобили на отгороженной полосе. При этом, делиниаторы им совершенно не помеха. А вот общественному транспорту проехать сложно, так как снег за столбиками убрать коммунальщикам было сложно.

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