На мосту Патона в Киеве месяц будет ограничено движение

Ремонтные работы на мосту совпали по времени с военным положением

На мосту Патона в Киеве в течение ближайшего месяца будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Ограничения стартуют с 28 ноября и продлятся до 27 декабря 2018 года. Отмечается, что на мосту будут проводиться ремонтные работы. Частично перекроют движение с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

В корпорации попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ. Интересно, что время ограничений движения на мосту Патона почти совпадает с объявлением военного положения в Украине.

Как известно, в настоящее время объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Украине взяты под усиленную охрану. Это вокзалы, железнодорожные станции, аэропорты, морские порты и другие важные объекты.

Ранее мы сообщали, что 16 ноября в Киеве частично провалился мост на Дарнице. В пешеходной части обвалилась лопнувшая плита. Провал появился над Броварским проспектом около метро "Дарница".