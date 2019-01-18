На Петровке в Киеве будут чинить мосты

Капитальный ремонт путепроводов запланировал возле станции метро «Почайна»

Фото: Сегодня

На Петровке в Киеве будут чинить мосты https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/185/b61/5c4185b618c2a.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/185/b61/5c4185b618c2a.jpg 2019-01-18T09:53:00+02:00 Транспорт Капитальный ремонт путепроводов запланировал возле станции метро «Почайна»

Власти запланировали капремонт путепроводов в районе станции метро "Почайна". Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что уже утвержден рабочий проект ремонта путепроводов на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. Стоимость работ оценивают в 131 млн грн, которые выделят из бюджета. Предполагается, что это улучшит безопасность всех участников дорожного движения.

Также предусмотрено обновление путепровода на улице Богатырской – магистральной улицы общегородского значения. Финансирование работ будет осуществляться за счет столичного бюджета.

В КГГА уточнили, что в прошлом году в Киеве отремонтировали почти 300 километров дорог. В этом году на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице выделено около 1,5 млрд гривен.

Напомним, ранее власти заявляли, что в Киеве будут капитально отремонтированы несколько мостов. Так, на капремонт моста Патона выделили 20 миллионов, а Шулявский путепровод начнут сносить в марте.

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