На Петровке в Киеве будут чинить мосты
Капитальный ремонт путепроводов запланировал возле станции метро «Почайна»
Власти запланировали капремонт путепроводов в районе станции метро "Почайна". Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что уже утвержден рабочий проект ремонта путепроводов на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. Стоимость работ оценивают в 131 млн грн, которые выделят из бюджета. Предполагается, что это улучшит безопасность всех участников дорожного движения.
Также предусмотрено обновление путепровода на улице Богатырской – магистральной улицы общегородского значения. Финансирование работ будет осуществляться за счет столичного бюджета.
В КГГА уточнили, что в прошлом году в Киеве отремонтировали почти 300 километров дорог. В этом году на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице выделено около 1,5 млрд гривен.
Напомним, ранее власти заявляли, что в Киеве будут капитально отремонтированы несколько мостов. Так, на капремонт моста Патона выделили 20 миллионов, а Шулявский путепровод начнут сносить в марте.
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