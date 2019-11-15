"Нанотехнологии" на столичных Позняках: светофор держится на ленте и подперт камнем (фото)

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Пока киевляне, живущие в центре, радуются яркому модерновому светофору из светодиодов, который на днях появился на пересечении улиц Пушкинской и Прорезной, на столичных Позняках люди удивляются странному светофору на проспекте Григоренко, рядом с парком "Позняки". Его конструкция подперта камнем и подвязана лентой, которую обычно используют на месте убийств или ДТП. Заметим, что светофор работает исправно, но в тоже время вызывает кучу вопросов у местных жителей.

В начале пешеходного перехода кто-то установил металлическую трубу, по которой вверх тянется кабель. Трубу кто-то заботливо укрепил куском бетона на асфальте и привязал лентой к ближайшему столбу. Кабель переброшен на столб рядом и там намотан "колбасой", возле светофорного оборудования. Далее кабель протянут к еще одному столбу, на котором установлен сам светофор, регулирующий движение транспорта на Григоренко.

"Я часто перехожу проспект Григоренко с маленькой дочкой, после прогулок по парку "Позняки". И эта конструкция меня немного пугает. А если за эту металлическую трубу, которая торчит из асфальта, возьмется рукой в дождь моя дочь? Где гарантия, что ее не ударит током?" – переживает Ольга Китовая, жительница Позняков.

"Это – городские нанотехнологии в действии! Или светофоры будущего! Шучу, конечно. Видимо, бригаду, которая делала ремонт светофора, срочно позвали на другой объект и они просто забыли закончить тут работы. Надеюсь, металлическая труба при падении никого не убьет. В таком виде светофор находится уже больше недели", – предполагает местный житель Костя Иванчук.

Сайт "Сегодня" обратился за разъяснением в КП "Центр организации дорожного движения", который контролирует работу всех городских светофоров, рассказав, где точно находится странный светофор на проспекте Григоренко и что он держится на камнях, трубах и лентах. Мы попросили ответственных лиц исправить ситуацию, ведь в таком виде светофор не может находиться. Тем более, перед входом в парк, куда ежедневно идут тысячи людей.

Сотрудники центра выехали на место, но не смогли найти проблемный светофор.

"Проблемный светофор нашими сотрудниками не обнаружен. Все светофоры там работают", – рассказали в КП "Центр организации дорожного движения".

Специально для них публикуем фото и, надеемся, это поможет в исправлении ситуации.

Напомним, в Киеве на улице Бассейной светофор со знаком пешеходного перехода упал на иномарку.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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