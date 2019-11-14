В центре Киева появилась подсветка переходов с LED-камнями: видео

Фото: Александр Барабошко

В центре Киева на улице Пушкинской, которую обновляют за 144 млн гривен, появилась необычная подсветка на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На Пушкинской продолжается капитальный ремонт. Часть улицы уже имеет новый вид. На пешеходных переходах на перекрестке с улицей Прорезной установлены LED-камни, которые дополнительно сигнализируют пешеходам о фазе светофора", - говорится в сообщении.

Энергосберегающие LED-камни работают синхронно со светофорами. На каждом переходе обустроена LED-линия длиной 2 м.

"Технология LED-камней используется в Германии, Нидерландах. И зарекомендовала себя как эффективное дополнительное средство для повышения безопасности пешеходов", – уточнили в "Киевавтодоре".

Фото: КК "Киевавтдор" Реклама

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Вместе с тем, мнения киевлян по поводу такой подсветки разделились. Одним понравилась подсветка, а другие считают, что она отвлекает внимание водителей от пешеходов. Также некоторые выражают мнение, что такое нововведение – "понты" и неэффективное использование средств, так как в спальных районах при этом – ямы и грязь на дорогах.

Скриншот

Ранее сообщалось, что на велодорожке, которую обустроили на Пушкинской, сначала установили МАФ, а потом стали парковать автомобили.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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