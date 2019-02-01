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Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве

Сегодня, 09:54

На мосту латают дыры в асфальте на ближайшие 1,5 месяца

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3fa/def/5c53fadef3736.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3fa/def/5c53fadef3736.jpg Транспорт На мосту латают дыры в асфальте на ближайшие 1,5 месяца

Печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

"Разваливается прямо на глазах, – говорит работница "секонда", который находится возле путепровода. – Каждый день пробки, часто происходят аварии". "В общественном транспорте через путепровод переезжать страшно. Ехал три дня назад в маршрутке на Дорогожичи. На обвалившемся участке маршрутка попала в яму и начала давать обратный ход. Казалось, что упадем вниз в котлован, но водитель вырулил", – жалуется киевлянин Анатолий.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

"Проводит работы генподрядчик реконструкции транспортной развязки на пересечении пр-та Победы с ул. Гетьмана, ООО "Северо-Украинский строительный альянс". Просим водителей с пониманием отнестись к неудобствам и обращать внимание на ограничительные знаки, чтобы избежать возможных осложнений движения и аварийных ситуаций. Следующим этапом будет ремонт проезжей части объездных дорог – улиц Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", – рассказали в КГГА.

Напомним, 27 февраля 2017 года на Шулявском путепроводе произошло масштабное ЧП – с него обвалились большие куски бетона. Вот уже почти два года ведутся разговоры о реконструкции этого объекта. Подготовительные работы уже начались. Но сроки демонтажа постоянно переносятся: начать работы обещали то в ноябре 2018 года, то в январе 2019-го, а теперь – весной. В КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" говорят, что перекрытие транспортного движения через основной проезд Шулявского путепровода и его демонтаж предварительно запланированы на 15 марта этого года.

"Компенсация за снос цеха завода "Большевик" предусмотрена в проекте реконструкции транспортной развязки. Сейчас вопрос сноса прорабатывается Фондом госимущества Украины", – рассказали "Сегодня" в КП.

Здесь уверяют, что угрозы обрушения конструкций путепровода нет.

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Тег ремонт, мост, шулявский путепровод, асфальт, шулявка, шулявский мост

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АВТОРЫ:

Наталья Мамчур , Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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