Ограничения на въездах в Киев: власти объяснили, что происходит

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.
"Въезд в Киев легковому транспорту не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации – будем принимать другие решения", – сообщил Владимир Бондаренко.
Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации – будет обязательной.
"Блокпосты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная охрана. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", – подчеркнул Владимир Бондаренко.
Стоит отметить, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.
Недавно мы писали, что в столице, по словам властей, на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города. Также, несмотря на ограничения работы общественного транспорта, личные авто киевляне могут использовать как и прежде.
Подробнее о новых правилах перевозок в Киеве смотрите в сюжете:
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