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Карантин в Киеве: власти рассказали, можно ли будет уехать из города

16 марта, 15:04

Мила Князьская-Ханова

С транспортом в пригород могут быть перебои

В столице на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города.

"На сегодня таких решений не принималось и пока таких решений не планируется принимать", – сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга по введению дополнительных ограничений для предотвращения распространения коронавируса СOVID-19.

Он отметил, что ограничение проезда из Киева в другие города носит рекомендательный характер. Также пока не ограничивается работа городского транспорта. Замглавы КГГА сообщил, что жителям города не советуют лишний раз выходить из дома, а лишь в случае необходимости – к примеру, в аптеку или за продуктами.

Напомним, с полуночи 17 марта в Киеве вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусом. В мэрии прошло совещание по поводу ввода дополнительных мер и ограничений, связанных с карантином в городе. Власти планируют закрыть большинство мест, где собирается много людей. Работать будут только продуктовые магазины, банки, аптеки и АЗС.

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В то же время советник мэра Киева Максим Бахматов в своем телеграмм-канале поинтересовался у киевлян, поддерживают ли они ограничение движения общественным транспортом по городу во время карантина. Большинство выступают "за" такие меры.

Ранее с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Кроме того, в городе были отменены массовые мероприятия. Новости "Сегодня" подробно писали о введенных в Киеве мерах.

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транспорт Киев КГГА карантин Николай Поворозник

Источник: Сегодня

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