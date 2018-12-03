Переименования в метро: у каких станций можно "сократить" названия

В этом году в Киеве переименовали станцию метро "Петровка" в "Почайну". Решение об этом Киеврада приняла в феврале 2018 года. Из-за этого пришлось менять названия на схемах метро и на станциях по синей ветке подземки и буквы на стенах самой станции. Заменили и голос метро, который объявляет названия станций в поездах подземки.

Стоимость переименования с заменой названия "Петровки" на "Почайну" во всей подземке обошлось в 425 тысяч гривен. Новое название – прижилось, поскольку связано с летописной рекой в Киеве. Но споры до сих пор не утихают.

Журналисты "Сегодня" проехались по киевской подземке и посмотрели, что еще можно там "переименовать" без особых изменений. В названиях станций много названий, которые можно "сократить", то есть, убрав лишние буквы. Например, если "обрезать" название станции "Дорогожичи", получится станция "Дорого". А что? Сейчас все дорого – бензин, продукты, коммуналка, даже стоимость проезда в этом году подорожала с 4 до 8 гривен... При сокращении в подземке может появиться и станция метро "Олимп", если обрезать буквы в станции "Олимпийская". И даже вкусное название "Сыр", если укоротить название станции "Сырец". А еще можно сделать станцию праздник, если из названия "Святошин" убрать три буквы – выйдет "Свято", может появиться и "Театр", если сократить "Театральную".



























фото: Александр Марущак

Достаточно много в столичной подземке названий от мужских имен, правда, теперь уже без "Петровки". Например, станция "Василь" (если подкорректировать "Васильковскую"), "Лукьян" (если укоротить "Лукьяновскую"), "Борис" (если сократить "Бориспольскую"), "Арсен" (если урезать "Арсенальную") "Тарас" (если подкорректировать станцию "Тараса Шевченка") или "Льва" (если уменьшить название станции "Льва Толстого"). А если урезать название станции метро "Левобережная", получиться полноценный "Лев". Кстати, женских названий станций в столичной подземке нет, если не считать название станции "Лыбедская".