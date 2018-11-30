Ремонты в метро Киева: приведут в порядок бомбоубежища и сделают комфортными станции

Сегодня, 09:04

Объявлено несколько тендеров о проведении ремонтных работ

Ремонты в метро Киева: приведут в порядок бомбоубежища и сделают комфортными станции
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На порталах госзакупок появилось сразу несколько тендеров. Все они касаются проведения различных ремонтных работ в столичной подземке.

Скоро капремонт ждет станцию "Политехнический институт". Глобальных строительных работ не будет, ее приспособят для комфортного передвижения пассажиров, в том числе и с инвалидностью. Планируют заменить навигацию, двери, увеличить размеры букв названия, установить видеокамеры, добавить тактильную плитку. Работы могут обойтись в 19,6 млн грн. Вход ограничивать не будут.

фото: Александр Марущак

Также появилась информация о ремонте бомбоубежищ на синей ветке – от "Контрактовой площади" до "Лыбедской". Киевляне решили, что это связано с введением военного положения в ряде областей страны. Но на самом деле речь идет не о каких-то секретных объектах укрытия, а о другой инфраструктуре.

"Бомбоубежища в метро – это все станции глубокого и мелкого заложения (таких у нас 46, – авт.). А тендер касается подземных выработок, шахт и вентиляционных киосков. Такие работы проводятся раз в 5-7 лет. Просто совпало, что мы делаем их сейчас. С ситуацией в стране это не связано", – поясняют в подземке.

Продолжается ремонт и на станции "Святошин". Работы, которые начались здесь в феврале, пока не закончены: реконструкция (с установкой лифтов) восточного выхода и подземного перехода. Но зал с посадочными платформами уже преображается. Появилась новая плитка на стенах, повесили буквы с названием станции, облицовывают колонны. Впереди – реконструкция второй половины станции.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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