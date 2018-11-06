Шулявский мост планируют закрыть в средине декабря

Демонтаж Шулявского путепровода ориентировочно начнется 15 декабря. Тогда же его закроют для автомобилей, сообщили "Сегодня" в КГГА.

На данным момент на мосту продолжаются работы по перекладке инженерных сетей.

Как мы писали ранее, начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода отложили: 3-4 ноября мост был по-прежнему открыт для транспорта, хотя в начале октября в компании, занимающейся реконструкцией путепровода, сообщали, что в указанные даты его начнут сносить.

В компании "Североукраинский строительный альянс" ("Альянс"), которая будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка.

Напомним, строить на месте старого путепровода будут развязку-клевер с поворотом с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажом части цеха №5 завода "Большевик", разработанную в 2008 году "Киевдормостпроектом". Пустить движение по новому мосту в мэрии намерены к концу этого года, а завершить все работы планируют за 17 месяцев. Обойдутся они почти в 811 млн грн, включая компенсацию за снос цеха №5.

Как сообщалось, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул.Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. Из-за инцидента мэр Киева Виталий Кличко решил уволить не только заместителя по транспорту Илью Сагайдака и главы района, но и главу КК "Киевавтодора" Александра Густелева.

Ранее, в начале августа 2018 года, на "уставшем" Шулявском путепроводе наконец-то стартовали первые подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. Как сообщили в мэрии, на объекте начали переносить инженерные сети, чтобы уже в ближайшее время начать частично перекрывать путепровод. Реконструкцию Шулявского моста должны были начать еще в начале июня, но старт работ постоянно откладывался.