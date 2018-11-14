На Шулявском мосту образовалась огромная пробка из троллейбусов

Из-за затора и поломок транспорта в шеренгу выстроились как минимум 13 "рогатых"

В Киеве Шулявский мост "оккупировали" троллейбусы. Из-за большой пробки на Вадима Гетьмана в ряд выстроились более 13 составов.

В заторе стоя троллейбусы, работающие на маршрутах №42 (в направлении ст. м. Лыбедская), №27 (на станцию Киев-Волынский), №22 (в Международный аэропорт "Киев") и №30 (до ул. Кадетский Гай).

Всех пассажиров высадили. Машины стоят подряд одна за одной.



















Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Напомним, ранее в "Киевпастрансе" сообщили, что из-за снегопада общественный транспорт курсирует без графика. Многочисленные ДТП провоцируют остановку движения трамваев и троллейбусов.

Кроме того, снегоуборочная техника "Киевавтодора" вышла на улицы, однако это не спасло город от транспортного коллапса. Во всех районах столицы образовались пробки, в заторах жители города проводят по несколько часов.

За два часа снегопада в Киеве уже выпало почти три сантиметра снега из обещанных шести. Синоптики предупредили, что сегодняшний снег в Киеве может перейти в ледяной дождь. Осадки будут продолжаться вплоть до утра 15 ноября.