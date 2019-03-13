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ФОТОФАКТ. Снос Шулявского моста: закрыт важный подземный переход

Сегодня, 11:32

Жителям столицы будет проблематичнее переходить через улицу Вадима Гетьмана

Фото: Василий Михальчук
Снос Шулявского моста: закрыт важный подземный переход //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c8/729/5c88c8729c820.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c8/729/5c88c8729c820.jpg Транспорт Жителям столицы будет проблематичнее переходить через улицу Вадима Гетьмана

Утром в среду, 13 марта, столичные коммунальщики закрыли подземный переход на улице Вадима Гетьмана в связи с работами по сносу Шулявского моста в Киеве.

Данный переход расположен перед самим Шулявским мостом близ ТРЦ "Космополит" (бывший "Большевик") у остановки общественного транспорта.

Ближайшие от закрытого подземные переходы расположены в радиусе около 400 метров. Теперь, чтобы перейти через ул. Гетьмана, жителям Киева придется идти либо на подземный переход близ улицы Выборгская, либо делать крюк через проспект Победы. 

Напомним, сейчас возле многострадального Шулявского путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

Также мы писали, что съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

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Тег Киев, ремонт, снос, шулявский мост

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