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Последние дни Шулявского моста: как выглядит путепровод накануне сноса

Сегодня, 15:16

На закрытых съездах восстанавливают дорогу, а под мостом убирают асфальт

Фото: Мила Князьская-Ханова
Последние дни Шулявского моста: как выглядит путепровод накануне сноса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b1/89d/5c87b189dd2bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b1/89d/5c87b189dd2bf.jpg Транспорт На закрытых съездах восстанавливают дорогу, а под мостом убирают асфальт

До закрытия проезда по "уставшему" Шулявскому мосту остались считанные дни. Напомним, его перекроют 16 марта, а уже 17-го начнутся демонтажные работы. Сейчас возле многострадального путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

На съезде с моста, расположенном вдоль нечетной стороны улицы Гетьмана, уже почти засыпали траншеи и начали восстанавливать дорогу – ее часть уже залита бетонной основой. Правда, проход для пешеходов здесь по-прежнему огражден, люди проходят по скверу возле поликлиники. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

Тем временем, под самим мостом начались "раскопки": за забором неподалеку от входа на станцию метро "Шулявская", где раньше был рынок, уже сняли асфальт. А со стороны пятого цеха завода "Большевик" под мостом по-прежнему оставляют машины.

Напомним, в Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы Шулявском путепроводе. Отметим, что водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры. На них будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также – пути объезда. Первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.

На время реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. В. Гетьмана – А. Довженко и проспекта Победы (Шулявский путепровод), общественный транспорт, которые по нему проезжает, будет ходить по измененным маршрутам.

Также в ближайшие дни коммунальные службы установят новые знаки, которые объяснят, как водителям объехать Шулявский путепровод, минуя строительство.

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Тег Киев, ремонт, снос, шулявский путепровод, шулявский мост, шулявская, Гетьмана

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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