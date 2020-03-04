Столичные автовокзалы продали на аукционе за 230 миллионов гривен

Новые владельцы обязаны сохранять работу автостанций по Киеву в течение 5 лет

В Киеве сегодня, 4 марта, Фонд госимущества Украины провел приватизационный аукцион по продаже контрольного пакета акций АО "Киевпассервис".

По словам Тараса Елейко, заместителя главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) по вопросам приватизации, торги состоялись и в них приняли участие три участника, при этом цена лота выросла с 195 до более 230 миллионов гривен.

В рамках приватизационных условий новые владельцы должны сохранять деятельность автостанций по Киеву в течение 5 лет и по области в течение 15 лет.

"Учитывая ожесточенную конкуренцию на аукционе, есть четкое понимание, что в ближайшее время "Автобусные ворота" столицы должны измениться к лучшему и предоставлять гораздо более качественный сервис для жителей и гостей Киева", – написал Тараса Елейко на своей странице в социальных сетях.

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Напомним, что "Киевпассервис" – это государственное предприятие, которое предоставляет услуги для перевозчиков в столице и в Киевской области. Это автовокзалы, которые размещены на территории Киева и Киевской области.

В Киеве у "Киевпассервиса" – шесть автостанций: "Подол" (Нижний Вал, 15-а), "Дарница" (проспект Гагарина, 1), "Полесье" (площадь Шевченко, 2), Центральный автовокзал "Киев" (проспект Науки, ½), "Южная" (проспект Глушкова, 3) и "Дачная" (проспект Победы, 142).

Также в его состав входят 18 автовокзалов в Киевской области. Например, в Обухове, Белой Церкви, Тараще, Яготине, Сквире, Дымере. Работает на предприятии 223 человека.

Ранее сайту "Сегодня" в Фонде госимущества рассказали подробности о приватизации "Киевпассервиса". Какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

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