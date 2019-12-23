Автовокзалы Киева и области хотят пустить с молотка: что получат киевляне

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Фонд госимущества Украины решил повторно выставить на приватизацию государственное предприятие "Киевпассервис". Это – шесть автостанций в разных районах Киева и 18 – в городах Киевской области. Сайт "Сегодня" выяснил, для чего хотят это сделать и какая польза от этой приватизации обычным гражданам. Об этом мы детально расспросили Тараса Елейко, заместителя главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) по вопросам приватизации.

- Кто принял решение о приватизации ГП "Киевпассервис"?

- Решение было принято Министерством инфраструктуры Украины, которое передало его на приватизацию в 2015 году. "Киевпассервис" – это государственное предприятие, которое предоставляет услуги для перевозчиков в столице и в Киевской области. Это автовокзалы, которые размещены на территории Киева и Киевской области. В Киеве у "Киевпассервиса" – шесть автостанций: "Подол" (Нижний Вал, 15-а), "Дарница" (проспект Гагарина, 1), "Полесье" (площадь Шевченко, 2), Центральный автовокзал "Киев" (проспект Науки, ½), "Южная" (проспект Глушкова, 3) и "Дачная" (проспект Победы, 142). Также в его состав входят 18 автовокзалов в Киевской области. Например, в Обухове, Белой Церкви, Тараще, Яготине, Сквире, Дымере. Работает на предприятии 223 человека.

- Что собой представляют эти объекты?

- Общая площадь сооружений и строений автовокзалов в Киеве составляет 6252 квадратных метра, а площадь земельных участков, в том числе заасфальтированных площадок, составляет почти 50 тысяч квадратных метров. Общая площадь автовокзалов в Киевской области – 8735 квадратных метров, а площадь участков – более 65 тысяч квадратных метров.

- Зачем нужна приватизация этого предприятия?

- Предприятие несет социальную функцию и является важной составляющей в транспортной инфраструктуре столицы и области. Увы, за 2018 год чистая прибыль "Киевпассервиса" составила всего 13 тысяч гривен, а за 9 месяцев 2019 года убыток составил 916 тысяч гривен. Финансовые успехи, мягко говоря, не очень хорошие. Также учитывая состояние, в котором сейчас находятся много автовокзалов, с целью предоставления более качественных услуг и было принято решение о приватизации. Не секрет, что многие автовокзалы уже не используются по своему прямому назначению и частично сдаются в аренду. Особенно это ярко выражено в Киевской области. Помещения автовокзалов строились в 70-х годах прошлого века... Частично они уже пришли в упадок, а некоторые вообще стоят заброшенными за населенными пунктами, туда даже маршрутки не заезжают.

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- Чего вы хотите добиться после того, как найдете предприятию нового хозяина?

- Мы в первую очередь хотим оживить эти автостанции, сделать их эффективными транспортными хабами, которые связаны с другими видами транспорта. Если говорить о Киеве, то это метрополитен, городская электричка, трамваи, троллейбусы. В городах Киевской области автостанции должны стать удобными для пассажиров, чтобы от них можно было легко добраться в центр города и люди могли получать качественный сервис.

- Что на этих объектах изменится после приватизации?

- Мы хотим, чтобы автостанции сохранили свое профильное назначение, развивались и становились более современными и удобными. Что мы имеем сейчас? Например, в Киеве есть автостанция "Дарница", но много маршруток и рейсовых автобусов не хотят на нее заезжать. Они паркуются на Броварском проспекте, создавая аварийные ситуации. И это большая проблема. Почему так происходит? Перевозчики не хотят платить деньги за услуги автостанции, качество сервиса для пассажиров также оставляет желать лучшего, и само расположение автостанции не очень удобное. Им удобнее подбирать и высаживать пассажиров у обочины.

Рабочей группой, в которою входят представители ФГИУ, Киевской городской и областной администраций и Министерства инфраструктуры, были разработаны условия приватизации предприятия. Мы хотим найти стратегического инвестора, который приобретет его. На территории автовокзалов можно открыть продуктовые магазины, ателье, банк или аптеку, заведение общественного питания. То есть получать доход. Ведь автостанция – это место, где всегда собираются люди. Также частному инвестору, который заинтересован в обеспечении пассажиропотока через автостанции, придется существенно улучшить сервис для пассажиров.

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- Почему не получилось найти нового хозяина этим летом?

- Видимо, из-за того, что условия не заинтересовали возможных инвесторов. Предприятие выставлялось на продажу в августе этого года со стартовой ценой в 195 миллионов гривен. Но желающих принять участие в торгах не нашлось. Сейчас поменялась команда Фонда госимущества, и мы доработали условия для приватизации "Киевпассервиса". Также мы хотим максимально полно раскрыть информацию о предприятии и более активно провести маркетинг его приватизации.

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- Чем вы хотите "приманить" инвестора к этому предприятию?

- В новых условиях останется требование к инвестору: сохранять профиль автостанций в Киеве на пять лет, а в области – на 15 лет. Но мы предоставим инвестору право передавать или продать эти объекты местным муниципалитетам. И если инвестор посчитает передачу некоторых автостанций муниципалитетам целесообразной, то в таком случае уже они будут вплотную заниматься деятельностью автостанций, а местная полиция, вероятно, будет более активно контролировать и обеспечивать заезд на нее автобусов и маршруток. Я думаю, что все это поможет оживить автостанции в Киевской области и сохранить их профиль, и по убыточным автостанциям уже местные советы будут решать, что дальше с ними делать.

В Киеве, например, есть автостанция "Подол". Согласитесь, назвать ее автостанцией можно с большой натяжкой. Представьте себе рейсовый автобус, который едет через весь город, чтобы высадить там пассажиров... Уже сейчас эта автостанция больше выполняет функции парковки.

Фото: "Сегодня"/ А. Бойко

- А где гарантия, что на месте автостанции "Подол" инвестор не решит построить высотку этажей на 60?

- Если инвестор, который в рамках приватизации станет владельцем "Киевпассервиса", передаст или продаст киевской общине автостанцию "Подол", то решать, что с ней делать, будет Киеврада. Если депутаты решат, что уместно застроить это место жилым комплексом или торговым центром, то это возможно будет сделать. Но это будет решение Киеврады, которая ответственна за план развития города, а не инвестора.

- Когда пройдет конкурс?

- Мы планируем максимум за две недели утвердить условия продажи предприятия. Стартовая стоимость останется прежней – 195 миллионов гривен. Всю информацию сделаем публичной для покупателей и они смогут с ней ознакомиться с любой точки Украины и мира. На протяжении декабря планируем огласить аукцион, а состоится он в конце января или в начале февраля 2020 года.

А какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

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