Тайны киевского метро: кто, как и чем моет эскалаторы и полы на станциях

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Холодная погода и мороз способствуют распространению простудных заболеваний в столице. Многие жители Киева нарекают, что простудные бактерии приносят именно из столичного метрополитена, где традиционно большое скопление людей на перронах станций и на эскалаторах. Сайт "Сегодня" решил узнать: кто, как и чем именно моет подземку.

Для каждой станции – а их метро Киева 52 – разработаны свои графики уборки. О том, как моют и дезинфицируют подземку, нам рассказали и показали на станции метро "Льва Толстого".

"Верхняя часть эскалатора – балюстрада, протирается влажной тряпкой с добавлением моющего средства. Многие пассажиры несправедливо говорят, что балюстраду моют старыми тряпками, но это не так. Материал выдается нашим сотрудникам новый. Его специально закупают, и не в сэконд-хэнде, как судачат люди. Все чистое: и вода, и тряпки, и ведра. Балюстраду эскалатора протирают тряпкой два раза в день, в период с 8:00 до 20:00. В ночную смену проводится генеральная уборка балюстрады. Делается это более тщательно при отключенном эскалаторе. В ночную смену, проводится дезинфекция балюстрады специальным раствором без цвета и запаха", – рассказывает сайту "Сегодня" Галина Грабийчук, заместитель начальника дистанции движения на синей ветке метро.

Фото: Мила Князьская-Ханова,"Сегодня"

По словам Грабийчук, в зоне их ответственности уборка территории от входа на станцию до перрона, где пассажиры садятся в поезд.

"Пол на станциях и вестибюлях протирается влажной тряпкой, которую вымочили в воде с добавлением обычного моющего средства. Вы, наверное, видели наших уборщиц с большими швабрами. На полу собирается песок, пыль, соль. Они просто протирают пол, стягивают все это и выбрасывают. Делается это дважды в день, а если непогода, то и больше. Также используем моющие машины для уборки полов кассовых залов и перронов станций. Машины есть на аккумуляторах и на электричестве. Такой техникой укомплектованы все станции, но ее количество разное и зависит от площади станции. Например, на "Льва Толстого" таких машин работает две – в кассовом зале и на платформе", – добавляет Галина Грабийчук.

Также проводится ночная генеральная уборка всей станции, после того как пассажиры покидают метро. Моется пол с использованием порошка или моющего средства, как в обычной квартире. Специалисты проводят дезинфекции всей станции. Например, "Льва Толстого" работают три уборщицы.

Фото: Мила Князьская-Ханова,"Сегодня"

Поговаривают, что уборщицы даже поют на закрытых станциях, тут потрясающая акустика.

"Никто не запрещает петь во время работы. Так что если есть хорошее настроение, то можно и спеть. Женщины у нас работают и по 20 лет, а некоторые уже и около 30 лет занимаются уборкой станций", – добавляет одна из сотрудниц подземки.

Например, Лариса Вдовенко убирает станцию "Льва Толстого" третий год. Показывает нам, как моет балюстраду влажной тряпкой, проезжая снизу в верх на эскалаторе.

"Всякое бывает за смену. Люди у нас разные. Кто-то может и нагрубить, и толкнуть. Поэтому уборку проводим, когда пассажиров на станции немного. А однажды мне даже цветы подарили. Просто так, чтобы поднять настроение. Было очень приятно. Вообще приятно, когда тебе незнакомый человек говорит спасибо за твою работу. Это согревает сердце, и ты понимаешь, что не зря делаешь свою роботу. Иногда, когда выпадает много снега, нам помогают обычные прохожие убирать его у входа на станцию", – рассказывает Лариса Вдовенко.

Часто пассажиры разливают что-то на станции.

"В таких случаях нам приходится все срочно убирать. Бывало, что разбивали на перроне банку со сметаной, которая выпала из пакета женщины – дело нескольких минут. Или проливали молоко, пиво. Однажды отмывали пару часов краску, которую выпустил вместе с банкой из рук пассажир. Случается, что людям бывают плохо из-за самочувствия или от выпитого. Все "это" тоже убирают наши девочки. Много работы в новогодние праздники. Пассажиры иногда встречают Новый год прямо на перроне. Понимая, что уже опоздали к главной елке, открывают шампанское прямо на перроне возле станционных часов. Часто его проливают – убираем и это", – добавляет Галина Грабийчук.

Фото: Мила Князьская-Ханова,"Сегодня"

Нам показали, как работает моющая машина в кассовом зале на станции "Льва Толстого". С ее помощью убирают всю грязь, которую наносят с обувью пассажиры.

К слову, в подземке уборкой занимаются еще несколько служб: например, сотрудники коммерческой службы проводят уборку окон кассы, турникетов, кабины контроллера. Также моют плафоны и даже стены станции. Все делается ночью, когда метрополитен закрывается.

На станции "Дворец спорта" нам показали, как моют эскалаторы. Этим занимается отдельная служба.

"Самое грязное место на эскалаторе – это поручень, за который держатся все пассажиры. Его дезинфекция делается один раз в день с самого утра, перед открытием станции. Для это применяется два дезинфицирующих средства – "БиоЛонг" и "Антихлор плюс". Его разводят в определенных пропорциях и обрабатывают поручни, плотно прикладывая к ним тряпку. Для полной обработки нужно, чтобы эскалатор сделал два полных оборота. Потом также дезинфицируют второй поручень. А чтобы не запутаться, с какого места начали работу, мастера делают отметку мелом на ступеньках или на стыке поручня", – поясняет нам Геннадий Ляшенко, заместитель начальника дистанции технического обслуживания эскалаторов №3, которая отвечает за работу всех эскалаторов на зеленой ветке метрополитена.

Мы не могли не спросить, откуда метрополитен берет такое количество ветоши для мытья эскалаторов.

"Каждый месяц нам выдают определенное количество ветоши. Для уборки эскалаторов на зеленой ветке метро мы получаем 180-200 килограмм тряпок. Они бывают белыми, цветными и черными, в зависимости от работ, которые нужно выполнять", – поясняет Ляшенко.

Больше всего поручни эскалаторов и боковые стены балюстрады на станции "Дворец спорта" страдают от надписей, которые оставляют футбольные фанаты. Их можно вывести только растворителем. Болельщики после каждого матча пишут на поручне счет, название любимой команды, матерные слова или "рисуют всякую ерунду" черными маркерами.

Фото: Мила Князьская-Ханова,"Сегодня"

"Все это приходится внепланово отмывать нашим сотрудникам. Однажды баллончиком с краской исписали после футбола весь эскалатор на пересадочном узле со станции "Дворец спорта" на "Льва Толстого". Мы отмывали его растворителям четыре часа! Чтобы утром пассажиры увидели его чистым. А вообще боковые части балюстрады моют, только когда эскалатор отключен. Бортики балюстрады моют пятипроцентным мыльным раствором. После этого насухо вытирают сухой тряпкой. По существующим нормам, балюстраду эскалатора нужно мыть раз в месяц, но на "Дворце спорта" это приходится делать очень часто", – рассказывает один из рабочих Алексей Пучков.

Кстати, чтобы поручень эскалатора не лип к рукам пассажиров, его обрабатывают тальком.

"Используем тальк, который засыпается в мешочек, и им рабочий касается поручня, который движется. При этом делается два полных оборота эскалатора. После этого поручень вытирается тряпкой, для этого эскалатор тоже проезжает два оборота. Весь процесс занимает полчаса. Зимой тальком обрабатываем поручни один раз в 15 дней, а летом – один раз в два дня", – поясняют сотрудники подземки.

Ранее мы сообщали, что неизвестные разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метрополитена в Киеве. Ван­­да­­лы закрасили краской все ок­­на и двери в вагонах.

Также мы сообщали, что на станции метро "Осокорки" закончили рисовать гигантский мурал в рамках проекта MoreThanUs. Разрисовывать свод станции начали в сентябре этого года. Работы проводились по ночам. Поэтапно свои муралы рисовали восемь художников из разных стран мира, но все работы посвящены Украине. Проект обошелся в 3,6 млн грн.

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