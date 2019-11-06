Хорошо ли вы знаете киевское метро: тест от "Сегодня" к 59-летию подземки

6 ноября 1960 года в Киеве открылся метрополитен. За его многолетнюю историю были перевезены тысячи пассажиров и открыты десятки станций. Но знаете ли вы, сколько лет проработал в метрополитене самый первый машинист? Какую скорость может развить поезд метро и на какой станции можно увидеть огромный мурал?
По случаю дня рождения столичной подземки сайт "Сегодня" подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания о метрополитене.
Напомним, на днях мы рассказывали о том, почему задерживается строительство метро на Виноградарь.
В трендеПрощай, жетон: как менялась система оплаты проезда в метро Киева за все годы его существования
Ранее мэр Киева Виталий Кличко также называл сроки, когда построят метро на Троещину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк