Хорошо ли вы знаете киевское метро: тест от "Сегодня" к 59-летию подземки

/ Фото: Oleg Totskiy

6 ноября 1960 года в Киеве открылся метрополитен. За его многолетнюю историю были перевезены тысячи пассажиров и открыты десятки станций. Но знаете ли вы, сколько лет проработал в метрополитене самый первый машинист? Какую скорость может развить поезд метро и на какой станции можно увидеть огромный мурал?

По случаю дня рождения столичной подземки сайт "Сегодня" подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания о метрополитене.

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Напомним, на днях мы рассказывали о том, почему задерживается строительство метро на Виноградарь.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также называл сроки, когда построят метро на Троещину.

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