В центре Киева до августа 2019 года ограничат движение транспорта

Сегодня, 11:53

Ремонт будет идти на Владимирской, Софийской, Золотоворотской и других улицах

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В центре Киева в ближайшее время ограничат проезд по ряду улиц. Это будет сделано в связи с реконструкцией электрических сетей, которую намерены проводить до августа 2019 года. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1948 от 29 октября.

В документе отмечается, что ограничат движение транспорта на проезжей части и тротуаре до 31 июля 2019 года на улице Софиевской, Софийской площади, улице Владимирской, улице Золотоворотской, переулке Георгиевском, улице Рейтарской, улице Стрелецкой, улице Олеся Гончара, улице Ярославов Вал, Львовской площади, улице Сечевых Стрельцов.

Работы будут проводиться целых 9 месяцев. Схему организации дорожного движения разработает ПАО "ДТЭК Киевские электросети", она будет согласована с Патрульной полицией Киева и утверждена в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. После завершения работ будет восстановлено покрытие проезжей части и тротуаров.

В КГГА заверили, что реконструкция электрических сетей в Шевченковском районе позволит избежать аварийных ситуаций в центре города.

Напомним, ранее мы писали, что на Борщаговке в Киеве разрушается еще один "уставший" мост. Путепровод подпирают металлические "костыли", видны огромные разрывы в бетоне.

Кроме того, дорожники в Киеве уже ждут снегопадов. Представители "Киевавтодора" закупили технику и "обули" зимнюю резину на автомобили. Убирать снег в Киеве будут 424 единицы спецтехники.
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