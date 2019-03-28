В Киеве е-билет начал работать в городской электричке

Е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве е-билет начал работать в городской электричке Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c8d/2f8/5c9c8d2f8aa81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c8d/2f8/5c9c8d2f8aa81.jpg 2019-03-28T11:04:00+02:00 Транспорт Е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны

Со вторника, 26 марта, оплатить проезд по единому билету можно и в городской электричке Киева. В мэрии рапортуют, что карточки принимают на 15 станциях.

После этого е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны. Кстати, контролерам уже раздали 300 устройств для проверки оплаты проезда.

Ранее мы писали, что Киеве уже полтора месяца в общественном транспорте работает е-билет. "Сегодня" узнали, с какими трудностями сталкиваются его пользователи и как их можно решить.

Также отметим, что валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.