В Киеве е-билет начал работать в городской электричке
Е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны
Со вторника, 26 марта, оплатить проезд по единому билету можно и в городской электричке Киева. В мэрии рапортуют, что карточки принимают на 15 станциях.
После этого е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны. Кстати, контролерам уже раздали 300 устройств для проверки оплаты проезда.
Ранее мы писали, что Киеве уже полтора месяца в общественном транспорте работает е-билет. "Сегодня" узнали, с какими трудностями сталкиваются его пользователи и как их можно решить.
Также отметим, что валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.
Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.
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