Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве из-за "Марша равенства" изменится работа общественного транспорта

21 июня, 14:05

Помимо автобусов и маршруток изменения коснутся и столичной подземки

Фото: facebook.com/kyivpride (архив)
Фото: facebook.com/kyivpride (архив).

В Киеве на этих выходных, 22-23 июня, общественный транспорт изменит движение в связи с проведением массовых мероприятий в центре города, в частности, "Марша равенства". Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"С 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт изменит движение в связи с перекрытием работниками Национальной полиции дорожного движения на ряде улиц", - говорится в сообщении. 

Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • - троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;
  • - автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;
  • - автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;
  • - автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
  • - автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".

Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение:

  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по б-ру Т. Шевченко);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная – ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) – далее по собственной схеме;
  • автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).

Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная". С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

В воскресенье, 23 июня, с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию ​​метро "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла).

23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Напомним, в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках "Марша равенства". Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. Правда, провокаций и стычек все же избежать не удалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, лгбт, Марш Равенства

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве из-за "Марша равенства" изменится работа общественного транспорта". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посетителей мероприятия "Киев Прайд" избили неизвестные в балаклавах – СМИ

Вчера, 01:02

Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние

ЛГБТ марш в Одессе: все подробности

19 августа 2018, 22:12

Участники "Марша равенства" под охраной полиции и бойцов Нацгвардии прошли колонной по Приморскому бульвару

"Марш равенства" в Одессе: двоих задержали

18 августа 2018, 13:39

Двое мужчин пытались нарушить мирный ход события и ударили прохожего

В Кривом Роге прошел ЛГБТ-марш: появились фото

22 июля 2018, 16:29

Шествие охраняли 400 полицейских

Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Ляшко впервые рассказал о своем отношении к отцу

"Бесстыжая мамаша": фото Глюкозы вызвало ажиотаж в Сети

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Китайские ученые обнаружили ген долгожительства

Как избавиться от запаха пота без дезодоранта, рассказали ученые

Звон в ушах – предвестник многих болезней
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь