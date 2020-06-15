В Киеве изменили схему движения на Гарматной (фото)

На улице появились два новых перехода с «лежачими полицейскими»

На улице Гарматной, 38-А специалисты Центра организации дорожного движения внедрили новую схему дорожного движения. Она предусматривает обустройство двух нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили в центре.

"Мы установили соответствующие дорожные знаки с табличками и с обеих сторон защитили переходы "лежачими полицейскими". Дополнительные меры безопасности необходимы на этом участке, поскольку рядом – детский сад №225", – уточнили специалисты.

Водителей призывают быть осторожными, проезжая нерегулируемые переходы, не превышать разрешенную скорость (30 километров в час) и вовремя останавливаться, чтобы пропустить пешеходов.

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Напомним: в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3454 человека. По сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Пешеходы действительно часто пренебрегают своим здоровьем – перебегают дороги в неположенных местах, не носят светоотражающие элементы ночью. О том, как защитить себя на дороге, смотрите в нашем сюжете:

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