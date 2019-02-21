В Киеве метро будет ездить на час дольше, но работу трех станций ограничат
Ограничения вводят из-за футбола
В Киеве сегодня, 21 февраля, метрополитен будет работать на час дольше, сообщили в пресс-службе подземки. Это связано в проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".
Также в целях безопасности пассажиров с 21:00 до 22:00 в метро ограничат работу следующих станций:
- Олимпийская – будет закрыта
- Льва Толстого – закрыта на вход
- Дворец Спорта – закрыта на выход.
Также после 23:00 возможны ограничения входа на эти станции.
Ранее в Киеве началось строительство метро на Виноградарь. Туда будет продлена зеленая линия столичной подземки. Как сообщают в "Киевметрострое", уже обустраивают площадки, необходимые для начала основных работ.
Как сообщалось,в марте 2019-го года обещают завершить ремонт на станции "Святошино", а вскоре ремонтные работы начнутся на "Политехническом институте", сообщили в столичной подземке. Кроме того, в метро планируют обновить еще 12 станций, которые были запущены до 2005 года – "Кловскую", "Лукьяновскую", "Сырец", "Дворец спорта", "Дорогожичи", "Житомирскую", "Шулявскую", "Вокзальную", "Университет", "Крещатик", "Арсенальную" и "Героев Днепра".
Так, после ремонта станции станут доступными для маломобильного населения: здесь появятся широкие двери, тактильные направляющие полосы, лифты и пандусы, а также звуковые ориентиры и новые электронные часы.
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