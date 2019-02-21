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В Киеве метро будет ездить на час дольше, но работу трех станций ограничат

Сегодня, 15:52

Ограничения вводят из-за футбола

Фото: Александр Яремчук
В Киеве метро будет ездить на час дольше, но работу трех станций ограничат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/742/fd0/5c4742fd05815.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/742/fd0/5c4742fd05815.jpg Транспорт Ограничения вводят из-за футбола

В Киеве сегодня, 21 февраля, метрополитен будет работать на час дольше, сообщили в пресс-службе подземки. Это связано в проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Также в целях безопасности пассажиров с 21:00 до 22:00 в метро ограничат работу следующих станций:

  • Олимпийская – будет закрыта
  • Льва Толстого – закрыта на вход
  • Дворец Спорта – закрыта на выход.

Также после 23:00 возможны ограничения входа на эти станции.

Ранее в Киеве началось строительство метро на Виноградарь. Туда будет продлена зеленая линия столичной подземки. Как сообщают в "Киевметрострое", уже обустраивают площадки, необходимые для начала основных работ.

Как сообщалось,в марте 2019-го года обещают завершить ремонт на станции "Святошино", а вскоре ремонтные работы начнутся на "Политехническом институте", сообщили в столичной подземке. Кроме того, в метро планируют обновить еще 12 станций, которые были запущены до 2005 года – "Кловскую", "Лукьяновскую", "Сырец", "Дворец спорта", "Дорогожичи", "Житомирскую", "Шулявскую", "Вокзальную", "Университет", "Крещатик", "Арсенальную" и "Героев Днепра".

Так, после ремонта станции станут доступными для маломобильного населения: здесь появятся широкие двери, тактильные направляющие полосы, лифты и пандусы, а также звуковые ориентиры и новые электронные часы.

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Тег транспорт, метро, льва толстого, дворец спорта, ограничения , Киевский метрополитен, Олимпийская

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