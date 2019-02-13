В Киеве на площади Льва Толстого сгорел мусоровоз

Возгорание началось под торпедой автомобиля из-за неисправной проводки

Фото: Информатор.

В Киеве на площади Льва Толстого сгорел мусоровоз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3bb/d49/5c63bbd49839c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3bb/d49/5c63bbd49839c.jpg 2019-02-13T08:49:00+02:00 Транспорт Возгорание началось под торпедой автомобиля из-за неисправной проводки

В Киеве, где недавно сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser, на площади Льва Толстого загорелась кабина мусоровоза. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, сообщает "Информатор".



















Пожар случился сегодня, 13 февраля, около 3:00. Как рассказал водитель грузовика, возгорание возникло, когда он с остальной бригадой коммунальных работников находился на улице и помогал с уборкой. Пламя вспыхнуло под торпедой автомобиля из-за неисправной проводки и быстро распространилось по салону.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание мусоровоза. Огонь успел сильно повредить кабину и моторный отсек.

Напомним, не так давно в Киеве дотла сгорел внедорожник, и это произошло на Троещине. Тогда очевидцы рассказывали, как автомобиль подъехал ночью и неизвестные что-то подложили под Nissan Pathfinder.

Немногим ранее в столице сожгли автомобиль помощника нардепа. Очевидцы видели, как к припаркованному авто подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег и скрылся.

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