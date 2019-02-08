В Киеве на выходных в центре изменятся маршруты трех троллейбусов
На улице Сечевых Стрельцов будут устранять последствия аварии на водопроводе
В Киеве с 10:00 9 февраля ориентировочно до 10:00 10 февраля движение троллейбусов маршрутов №6, 16 и 18 на участке от ул. В. Черновола до Майдана Независимости закрывается, предупредили в КП "Киевпастранс".
Это связано с ликвидацией аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25.
Для обеспечения пассажирских перевозок на указанный период организуется движение:
- временного автобусного маршрута № 16Тр "Майдан Независимости – ул. Дорогожицкая";
- троллейбусов маршрута № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого";
- троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.
Напомним, единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.
Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.
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