В Киеве на выходных в центре изменятся маршруты трех троллейбусов

На улице Сечевых Стрельцов будут устранять последствия аварии на водопроводе

Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на выходных в центре изменятся маршруты трех троллейбусов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/99b/3ac/5c499b3acf73d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/99b/3ac/5c499b3acf73d.jpg 2019-02-08T19:48:00+02:00 Транспорт На улице Сечевых Стрельцов будут устранять последствия аварии на водопроводе

В Киеве с 10:00 9 февраля ориентировочно до 10:00 10 февраля движение троллейбусов маршрутов №6, 16 и 18 на участке от ул. В. Черновола до Майдана Независимости закрывается, предупредили в КП "Киевпастранс".

Это связано с ликвидацией аварии на водопроводной сети по ул. Сечевых Стрельцов, 25.

Для обеспечения пассажирских перевозок на указанный период организуется движение:

временного автобусного маршрута № 16Тр "Майдан Независимости – ул. Дорогожицкая";

троллейбусов маршрута № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Туполева до станции метро "Площадь Льва Толстого";

троллейбусов маршрута № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Пассажиры автобусов маршрута № 16Тр имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.

Напомним, единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

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