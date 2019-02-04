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В Киеве ночью отменят два троллейбуса и трамваи

Вчера, 22:33

Изменения в расписаниях связаны с ремонтами на дорогах

Фото: Анатолий Бойко
В Киеве ночью отменят два троллейбуса и трамваи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efc/ccb/5c3efcccb71c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efc/ccb/5c3efcccb71c1.jpg Транспорт Изменения в расписаниях связаны с ремонтами на дорогах

В Киеве 5 февраля с 00:30 до 05:00 закрывается движение ночных троллейбусных маршрутов № 93Н и 94Н, а также корректируется движение троллейбусов маршрутов №41 и 92Н в связи со строительными работами на пересечении просп. Победы и улицы Даниила Щербакивского. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

На указанный период движение троллейбусов маршрута №92Н организовано по следующему маршруту: проспект Свободы – ул. В. Порика – просп. Правды – ул. Маршала Гречко – ул. Стеценко – ул. Щусева – ул. Ю. Ильенко (ул. Мельникова) – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский – Международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Последние отправления троллейбусов маршрута № 41 по собственной схеме: ст. м "Святошино" в направлении ул. Тулузы – в 23:51, с ул. Тулузы в направлении ст. м "Святошино" – в 00:13.

Кроме того, 5 и 6 февраля с 00:01 до 05:00 вносятся изменения в трамвайных маршрутов №№ 28, 33 в связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Курнатовского и С. Стальского. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

На время выполнения работ движение будет организовано:

  • трамваев маршрута № 33 – "Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ) – проспект Алишера Навои";
  • трамваев маршрута № 28 – "ст. м. "Лесная" – бульвар Перова".

Последние отправления трамваев № 28 по своим маршрутам:

  • ст. м. "Лесная" в направлении ул. Милославская – в 22:52;
  • с ул. Милославская в направлении ст. м. "Лесная" – в 23:41.

Последние отправления трамваев маршрута № 33:

  • с ДВРЗ в направлении ул. Сержа Лифаря – в 22:51;
  • с ул. Сержа Лифаря в направлении ДВРЗ – в 23:50.

Напомним, также завтра, 5 февраля, будет частично ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам. Это связано с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия, сообщили в "Киевавтодоре".

Так, на Южном мостовом переходе движение ограничат с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту через Днепр ремонт будет проходить с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

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Тег троллейбус, трамваи, киевпастранс, ночной троллейбус

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