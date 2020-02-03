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В Киеве ограничат движение транспорта: в чем причина

3 февраля, 01:34

Утром ограничат дорожное движение на Бориспольском шоссе

/ Фото: Григорий Салай

В Киеве в понедельник, 3 февраля, в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможные временные незначительные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-службы Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице. Также просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе утром 3 февраля и рекомендуем по возможности воспользоваться общественным транспортом", – сказано в сообщении.

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Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, посетит Украину и встретится с главой государства Владимиром Зеленским. Так, встреча запланирована на 11:00 в Мариинском дворце. В 13:30 президенты подпишут ряд двусторонних документов, после чего в 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ. В 16:00 Зеленский и Эрдоган примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме, который будет проходить в Торгово-промышленной палате.

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Киев Турция визит движение движение транспорта Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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