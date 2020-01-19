В Киеве откроют восточный вестибюль станции метро "Гидропарк"

Вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00

Фото: metro.kiev.ua

На станции метро "Гидропарк" в Киеве 19 января откроют восточный вестибюль, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"На Крещение мы открываем восточный вестибюль, чтобы было удобнее добираться до мест купания", – указывается в сообщении.

Вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00.

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Как сообщалось, в Киеве обустроили 16 локаций для празднования Крещения, на которых будут дежурить спасатели и медработники. Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и на Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня православной церкви Украины в 14:00. Также во время мероприятия будут освящать воду по установленным канонам.

Также мы писали о главных суевериях в день праздника 19 января.

Крещение Господне, или Богоявление – один из главных праздников православной церкви, который торжественно отмечается начиная с апостольских времен и почитается одним из величайших событий в истории человечества.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

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