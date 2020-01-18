Крещение в Киеве: где можно будет окунуться и отметить праздник

/ Фото: AFP

Реклама

В ближайшее воскресенье, 19 января, наступит православный праздник Крещения, завершающий сезон новогодних и рождественских праздников. Считается, что именно в этот день вода обладает особенными свойствами – смывает все плохое и исцеляет. Так что в ледяную воду окунаются даже те, кто "моржом" не является.

В 2020 году в Киеве для проведения этого ритуала подготовили несколько мест, где можно будет окунуться с минимальным риском и под присмотром спасателей, которые будут дежурить с семи утра до восьми часов вечера. Также неподалеку будут организованы медпункты.

На некоторых локациях можно будет отпраздновать светлый праздник во время народных гуляний. Сайт "Сегодня" выяснил, где в 2020 году подготовили места для купания, и где будут отмечать Крещение.

Гидропарк: пляжи "Детский", "Венеция" и "Передмостная слободка"

Гидропарк – одно из наиболее популярных мест для крещенских купаний. В этом году тут готовят три локации для погружения в ледяной Днепр. Первая будет расположена на пляже "Детский", священники здесь традиционно освятят воду. Ежегодно сюда приходят сотни горожан, в том числе – политики и знаменитости.

"В ближайшие дни начнутся работы по установке понтона на детском пляже Гидропарка и размещению синтетической дорожки к месту освящения воды. Для всех гостей праздника будет обеспечена праздничная торговля (чай, кофе, кондитерские изделия), установлены четыре биотуалета в месте проведения мероприятия, в том числе для лиц с особыми потребностями. Также, 19 января, будут установлены дополнительные мусорные урны и контейнеры", – рассказали в Днепровской РГА.

Вторая, не менее популярная локация – на пляже "Предмостная Слободка, напротив Киево-Печерской лавры.

"Во время мероприятия традиционно проведут чин освящения воды по соответствующим регламентированными и установленным канонам. Праздничное настроение колядками и народными гуляниями присутствующим будет дарить Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина", – сообщают в Департаменте культуры КГГА.

Еще одно место для крещенских ныряний обустроят на обновленном пляже "Венеция", где много удобных кабинок для переодевания, медпункт, место для дежурства спасателей и удобная инфраструктура. На время крещенских гуляний в Гидропарк пригонят две цистерны с питьевой водой, а с 10:00 до 17:00 будет открыт восточный вестибюль станции метро "Гидропарк". Такое решение принято, чтобы киевлянам во время праздника было удобнее добраться до мест купания.

Труханов остров: Центральный пляж и парк "Муромец"

Еще одна традиционная локация расположена неподалеку от центра города и метро "Почтовая площадь", на Центральном пляже возле Пешеходного моста. На месте будут дежурить спасатели и медики.

На другой стороне Труханова острова, в X-PARK (парк "Муромец") 19 января можно будет не только окунуться в подготовленных для этого местах, но и отметить праздник на фестивале #МоржиFest.

В программе – народные гуляния, обряд освящения воды, мастер-классы по моржеванию, кроме того – аквапарк для моржей, флешмоб FunUp, Zumba, заплыв на досках, тренировки по кросс-фит, соревнования по поднятию гири, перетягиванию каната, тюбинг и заплывы в ледяной воде в стиле брасс.

Вход на территорию парка и погружения будут бесплатными, другие услуги – в соответствии с прайсом.

Парк "Феофания" (улица Академика Лебедева)

В зеленой зоне есть купальни, расположенные возле источников и часовни, а также озеро. Их подготовят к празднику Крещения, окунуться можно будет начиная с 8 часов утра. Неподалеку от них будут палатки для переодевания с соломенным настилом. После купания можно будет согреться горячими напитками: чаем, кофе или глинтвейном.

Также посетители парка смогут принять участие в народных гуляниях и послушать выступления украинских фольклорных коллективов.

Вход на территорию парка – платный: 30 грн (взрослые) и 10 грн (дети до 16 лет и студенты дневной формы обучения). Также скидки на вход для других льготных категорий.

Оболонь: окунаться будут на набережной и в озерах

В Оболонском районе столицы обустроят несколько локаций для крещенских купаний. Самое популярное из них – на Оболонской набережной в парке Наталка. Так, в прошлые годы здесь окунались киевские чиновники во главе с мэром Виталием Кличко, также нередко можно заметить украинских политиков. Неподалеку находится большой храм, местные священники традиционно освятят воду.

Чуть дальше на набережной, в районе улицы Приречной, будет еще одна крещенская локация. Также можно будет окунуться в двух озерах – Вербном (ул. Приозерная) и Иорданском (проспект Степана Бандеры).

Киевские нудисты, облюбовавшие Редькино озеро (Министерка), также ежегодно организовывают купели на Крещение, однако ни спасатели, ни медики, там не дежурят. Тем же, кто любит единение с природой, стоит отправится на праздничное купание в Пуща-Водицу. Там организуют купель на одноименном пляже, расположенном на пруду Горащиха )7-я линия).

Левый берег

В Деснянском районе столицы обустроят купели в зоне отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака), а также на пляжах "Тельбин" (просп. Павла Тычины) и "Радужном" (ул. Марка Черемшины). В этих локациях с раннего утра будут дежурить спасатели и медики, а воду освятят священники из ближайших храмов.

Парк "Киевская Русь" (с. Копачев)

Здесь уже традиционно пройдут народные гуляния и купания. Отмечать праздник Крещения в Древнем Киеве будут 18 и 19 января, и обещают провести обряд по всем правилам, которые существовали еще во времена Киевской Руси.

В 13:30 начнется театрализованная программа, в которой смогут поучаствовать и сами зрители. Так, можно будет покружиться в хороводах, покататься на санках, лошадях, примерить средневековые костюмы и согреться теплым чаем или глинтвейном.

Билеты: 190 грн (взрослые), 150 грн (студенты и пенсионеры), 80 грн (школьники).

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице 19 января будет солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама