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В Киеве отремонтируют трамвайную линию на Левом берегу

Сегодня, 16:04

На Алма-Атинской появятся обновленные остановки

Фото: Григорий Салай
В Киеве отремонтируют трамвайную линию на Левом берегу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05ee538.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05ee538.jpg Транспорт На Алма-Атинской появятся обновленные остановки

На улице Алма-Атинской в ​​Днепровском районе реконструируют трамвайную линию. Соответствующий проект работ утвержден распоряжением КГГА № 392 сообщает городская администрация.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, во время реконструкции, в частности, будет обновлен участок трамвайных путей, контактной сети и сеть наружного освещения, обустроены 7 новых павильонов ожидания транспорта и 12 платформ, улучшено благоустройство территории.

Финансирование расходов, связанных с этим проектом, будет осуществляться за счет столичного бюджета в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

Напомним, в бюджете Киева на 2019 год снова фигурируют крупные суммы на реконструкцию станций скоростного трамвая: 20 млн грн — на "Гарматную", 12 млн грн — на "Полевую", 16 млн — на "Политехническую", 8 млн — на "Площадь Победы". 

Тем временем, на "Полевой" и "Политехнической" масштабные ремонты проходили в 2017 году. Тут поменяли навесы, плитку на стенах, освещение, навигацию и установили подъемники. Эти станции первыми оформили в новом дизайне: "Политехническую" в красных тонах, а "Полевую" — в синих.

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Тег транспорт, Киев, ремонт, трамвай, реконструкция, Алма-Атинская

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