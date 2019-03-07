В Киеве отремонтируют трамвайную линию на Левом берегу
На Алма-Атинской появятся обновленные остановки
На улице Алма-Атинской в Днепровском районе реконструируют трамвайную линию. Соответствующий проект работ утвержден распоряжением КГГА № 392 сообщает городская администрация.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры, во время реконструкции, в частности, будет обновлен участок трамвайных путей, контактной сети и сеть наружного освещения, обустроены 7 новых павильонов ожидания транспорта и 12 платформ, улучшено благоустройство территории.
Финансирование расходов, связанных с этим проектом, будет осуществляться за счет столичного бюджета в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.
Напомним, в бюджете Киева на 2019 год снова фигурируют крупные суммы на реконструкцию станций скоростного трамвая: 20 млн грн — на "Гарматную", 12 млн грн — на "Полевую", 16 млн — на "Политехническую", 8 млн — на "Площадь Победы".
Тем временем, на "Полевой" и "Политехнической" масштабные ремонты проходили в 2017 году. Тут поменяли навесы, плитку на стенах, освещение, навигацию и установили подъемники. Эти станции первыми оформили в новом дизайне: "Политехническую" в красных тонах, а "Полевую" — в синих.
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