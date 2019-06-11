Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве почти на месяц ограничат проезд по Южному мосту

11 июня, 22:03

Дорожники проведут ремонт на двух полосах в направлении Надднепрянского шоссе

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

С 13 июня по 8 июля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе, предупреждает "Киевавтодор".

Ограничение будет действовать в связи с ремонтными работами в первой и второй полосах в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 12 июня на участках ряда дорога будет частично ограничено движение транспорта. В частности, с 10:00 12 июня до 6:00 18 июня в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва на путепроводе будет частично ограничено движение транспорта на ул. Михаила Бойчука.

С 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на местном проезде ул. Академика Заболотного на участке от ТРЦ "Магелан" до Феофановского рынка также будет частично ограничено движение транспорта.

Также 12 июня с 08:00 до 20:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Теодора Драйзера на участке от ул. Николая Лаврухина до ул. Оноре де Бальзака будет частично ограничено движение транспорта. 

Ранее сообщалось, что в Винницкой области местные жители сняли с высоты птичьего полета 100 километров дороги. Люди воспользовались квадрокоптером, чтобы масштаб разрушений увидели чиновники и начали ремонт.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, южный мост, киевавтодор, ремонт дорог

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве почти на месяц ограничат проезд по Южному мосту". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве отремонтируют еще один "уставший" мост на Борщаговке

30 мая, 21:54

На путепроводе приведут в порядок проезжую часть, тротуары и освещение

В Киеве частично перекроют несколько улиц

15 мая, 16:51

Движение ограничат по улицам Березняковская, Вильямса и Максимовича

В Киеве 16 мая частично перекроют улицу Наталии Ужвий

14 мая, 16:54

На дороге будет проходить ремонт

Киевские дороги начали мыть с шампунем

14 мая, 10:52

На днях дорожники провели тестовые "заезды"

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Как понять, что в организме не хватает магния

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром

60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь