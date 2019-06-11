В Киеве почти на месяц ограничат проезд по Южному мосту
Дорожники проведут ремонт на двух полосах в направлении Надднепрянского шоссе
С 13 июня по 8 июля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе, предупреждает "Киевавтодор".
Ограничение будет действовать в связи с ремонтными работами в первой и второй полосах в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 12 июня на участках ряда дорога будет частично ограничено движение транспорта. В частности, с 10:00 12 июня до 6:00 18 июня в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва на путепроводе будет частично ограничено движение транспорта на ул. Михаила Бойчука.
С 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на местном проезде ул. Академика Заболотного на участке от ТРЦ "Магелан" до Феофановского рынка также будет частично ограничено движение транспорта.
Также 12 июня с 08:00 до 20:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Теодора Драйзера на участке от ул. Николая Лаврухина до ул. Оноре де Бальзака будет частично ограничено движение транспорта.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области местные жители сняли с высоты птичьего полета 100 километров дороги. Люди воспользовались квадрокоптером, чтобы масштаб разрушений увидели чиновники и начали ремонт.
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