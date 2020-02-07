В Киеве потратят 24 млн долларов на систему видеофиксации нарушений ПДД

В реализации проекта будут участвовать и частники, а деньги будут возвращать, когда система заработает

Фото: DTP KIEV INFO

Киеврада проголосовала за государственно-частное партнерство в реализации проекта по внедрению в столице автоматической системы фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Решение поддержали 63 депутата. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник, в Киеве через год-два может появиться "современный инструмент, который позволит существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах".

"При этом, на это не будет потрачено ни копейки средств из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предусматривает финансирование данного проекту за счет капитала инвестора", – уточнила Мельник.

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Она добавила, что средства инвестора будут возмещать уже после того, как объект введут в эксплуатацию. На момент подачи инициативы стоимость проекта составила около 24 млн долларов США.

Предварительно, система будет включать аппаратный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки, хранения и систему передачи данных в автоматическом режиме. Все зафиксированные нарушения ПДД через специальные каналы связи будут передаваться в дата-центр и прорабатываться инспекторами Национальной полиции.

Также Мельник сообщила, что в 2019 году количество ДТП в Киеве составило 20,8% от общего количества в Украине, в том числе с тяжелыми последствиями – 3,7%.

В рамках подготовки конкурса по определению частного партнера для реализации проекта будет создана конкурсная комиссия с участием депутатов Киеврады.

Напомним, в прошлом году в Украине начали вводить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД). Сообщалось, что первые системы установят в Киеве, до конца 2019 года видеокамеры должны были работать в тестовом режиме.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

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