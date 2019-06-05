ФОТОФАКТ. В Киеве появился еще один повышенный пешеходный переход
Такие переходы заставляют водителей транспортных средств снижать скорость перед ними
В Киеве появился очередной повышенный пешеходный переход. Его обустроили на ул. Владимирской, 68 – возле Национального университета пищевых технологий. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
"Такие переходы заставляют водителей транспортных средств снижать скорость перед ними по аналогии с устройствами принудительного снижения скорости, что значительно уменьшает вероятность наезда на пешеходов. Кроме того, значительно повышается безопасность и комфортность пересечения проезжей части лицами с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Ранее в Шевченковском районе на улице Ольжича, 5 коммунальная корпорация "Киевавтодор" обустроила очередной повышенный пешеходный переход.
Напомним, за четыре месяца в Украине погибли более 820 человек, при этом каждая пятая авария в стране – это наезды на пешеходов подсчитали в Патрульной полиции. Только за первый квартал 2019 года произошло более двух тысяч ДТП с участием пешеходов. Такие ДТП происходят и по вине водителей, и из-за непредусмотрительности прохожих. Пешеходы при этом жалуются, что водители часто их не замечают – даже на "зебре".
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