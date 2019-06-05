Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

ФОТОФАКТ. В Киеве появился еще один повышенный пешеходный переход

5 июня, 11:29

Такие переходы заставляют водителей транспортных средств снижать скорость перед ними

Фото: КГГА
Фото: КГГА.

В Киеве появился очередной повышенный пешеходный переход. Его обустроили на ул. Владимирской, 68 – возле Национального университета пищевых технологий. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"Такие переходы заставляют водителей транспортных средств снижать скорость перед ними по аналогии с устройствами принудительного снижения скорости, что значительно уменьшает вероятность наезда на пешеходов. Кроме того, значительно повышается безопасность и комфортность пересечения проезжей части лицами с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Фото: КГГА
Фото: КГГА

Ранее в Шевченковском районе на улице Ольжича, 5 коммунальная корпорация "Киевавтодор" обустроила очередной повышенный пешеходный переход.

Напомним, за четыре месяца в Украине погибли более 820 человек, при этом каждая пятая авария в стране – это наезды на пешеходов подсчитали в Патрульной полиции. Только за первый квартал 2019 года произошло более двух тысяч ДТП с участием пешеходов. Такие ДТП происходят и по вине водителей, и из-за непредусмотрительности прохожих. Пешеходы при этом жалуются, что водители часто их не замечают – даже на "зебре".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, переход

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве появился еще один повышенный пешеходный переход". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Укрзалізниця" строит переходы жизни через пути

Сегодня, 09:10

Такие "умные" переходы есть уже в нескольких городах на территории Юго-Западной, Львовской и Донецкой железной дороги

В Украине появятся "косые" пешеходные переходы: зачем это нужно

30 мая, 12:49

Новые правила заработают в ближайшее время, уверяют в Кабмине

ФОТОФАКТ. В центре Киева появилась цветная "зебра"

26 апреля, 15:26

По словам коммунальщиков, на брусчатке плохо держались обычные краска и пластик

Филарет назвал условие перехода в ПЦУ церквей на Донбассе

25 апреля, 17:41

Украина не захватывает храмы Московского патриархата, как это делают оккупанты с украинскими церквями в ОРДЛО, отметил патриарх

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Найдена самая огромная змея на планете

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Назван самый полезный суп

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: родные подозреваемых полицейских обвиняют в трагедии родителей мальчика

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам, а жена одного из копов обвинила ее в халатности

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Троица 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь