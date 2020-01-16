В Киеве возобновили движение по улице возле Ocean Plaza

Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальщики ликвидировали повреждения трубопровода, восстановили асфальтовое покрытие и разрешили движение автотранспорта на улице Антоновича в Киеве, где вечером 13 января прорвало теплосеть.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", – говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что в ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

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После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

При этом за минувшие двое суток в столице произошло еще несколько подобных ЧП. В частности, мы писали об аварии на территории жилищного комплекса "Кампус" и на Виноградаре. Вместе с тем жители столицы активно постят в социальных сетях фото и видео труб в аварийном состоянии.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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