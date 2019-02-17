В Киеве временно закроют движение транспорта на мосту Патона
В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам
В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту им.Патона будет закрыто, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"17 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами будет закрыто движение транспорта на мосту им. Е. О. Патона в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Ранее сообщалось, в связи с ремонтными работами 15, 16 и 17 февраля на нескольких мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, предупреждает "Киевавтодор".
Напомним, также в это время будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную. Это связано с первоочередным ремонтом на мосту Патона.
В прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.
Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве временно закроют движение транспорта на мосту Патона". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве на 12 дней частично перекроют дорогу с Русановской на Днепровскую набережную
Ограничения связаны с ремонтом на мосту Патона
ФОТОФАКТ. "Раскопки" под Шулявским мостом: рабочие перекрыли тротуар и укладывают трубы
Под путепроводом продолжаются работы по обустройству инженерных коммуникаций
На Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта
Ремонтные работы будут вестись весь день 31 января
На Шулявском мосту в Киеве начался аварийный ремонт
Ремонтные работы будут проходит в течение 2-3 дней