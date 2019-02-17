В Киеве временно закроют движение транспорта на мосту Патона

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве временно закроют движение транспорта на мосту Патона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg 2019-02-17T00:11:42+02:00 Транспорт В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам

В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту им.Патона будет закрыто, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"17 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами будет закрыто движение транспорта на мосту им. Е. О. Патона в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Ранее сообщалось, в связи с ремонтными работами 15, 16 и 17 февраля на нескольких мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, предупреждает "Киевавтодор".

Напомним, также в это время будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную. Это связано с первоочередным ремонтом на мосту Патона.

В прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

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