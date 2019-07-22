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В Киеве закрылся фуникулер: названа причина

22 июля, 09:40

Фуникулер до 23 августа закрыт на ежегодный технический осмотр

Instagram.com/kyivpastrans
Instagram.com/kyivpastrans.

В Киеве с сегодняшнего дня, 22 июля, и до 23 августа фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Нам необходимо провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также планируем обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали, что на столичном фуникулере должны начаться масштабные ремонтные работы, из-за которых он длительное время будет закрыт.

Отметим, что Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

В 1956 году его станции перестроили в духе сталинского ампира и вновь заменили вагоны. Они получили обтекаемую форму и мягкие диваны. А в 1980 фуникулер решили ликвидировать. Мол, он морально устарел. Но под давлением главного архитектора столицы Игоря Иванова подъемник решили еще раз отреставрировать. В 1983 году были обновлены станции и заменены вагоны, которые работают до сих пор.

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Тег Киев, ремонт, фуникулер

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