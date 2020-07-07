В Киеве заметили маршрутку с яркими бабочками: фото

В Киеве на Позняках горожане заметили необычную маршрутку, салон которой водитель украсил фигурками бабочек. "Насекомые" прикреплены к потолку в правой части салона автобуса в районе ветрового стекла.

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Необычная маршрутка подвозит пассажиров к станции метро "Позняки", стоимость проезда в ней – 7 гривен. Пассажирам нравится декор от водителя.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Это очень необычно. Причем бабочки, которые прикреплены к потолку очень большие и похожи на живых. Кроме того, к стенке и потолку маршрутки прикреплены фигурки ящерицы и паука – такой себе живой уголок в маршрутке. Это очень нравится детям. Они с интересом рассматривают бабочек", – говорит пассажирка Татьяна, жительница Позняков.

А вот некоторые пассажиры не обращают внимание на бабочек.

"Лишние вещи в маршрутках – игрушки или статуэтки, – это место для сбора пыли. Лично мне нравится, когда в маршрутках помыт пол и чистые сидения, а на стенах и потолке нет ржавчины. Таких идеальных автобусов в Киеве, увы, очень мало", – говорит пассажир Вадим Охотников.

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Ранее мы сообщали про необычную маршрутку, салон которой украшают игрушки в виде собак. Автобус возит пассажиров на маршруте №599 (от ул. Митрополита Андрея Шептицкого до станции метро "Харьковская") и стоимость проезда в ней составляет 7 гривен.

Водитель этого автобуса явно обожает собачек. На специальном помосте перед ветровым стеклом у него восседают до 9 крупных игрушечных собак, есть и другая "живность" – заяц, прикрепленный к потолку. У четырех статуэток собак во время движения потешно качаются головы. Песики словно считают выручку водителя – купюры сложены в специальном ящике под собаками.

А еще в 2019-м году мы писали о красивой девушке, которая работала кондуктором в столичном троллейбусе. 18-летнюю Валерию Пикулину можно было встретить на 47 маршруте. Она ежедневно меняла образы, а ее компостер оставлял на билетах снежинки, листочки и сердечки.

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