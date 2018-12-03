ФОТОФАКТ. В Киеве "знаменитую" полосу общественного транспорта завалило снегом

Сегодня, 18:53

Киевлянам не нравится нововведение

Фото: Анастасия Рыбчинская
Фото: Анастасия Рыбчинская

Жители центра жалуются, что огражденная столбиками полоса общественного транспорта на улице Шота Руставели не работает. Ни автобусы, ни троллейбусы, ни маршрутки по ней не ездят, потому что она занята припаркованными авто.

К этой проблеме добавилась и другая – погодные условия. Киевлянка Анастасия Рыбчинская опубликовала на своей странице в Facebook фото, где выделенная для транспорта полоса заметена снегом.

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Фото: Анастасия Рыбчинская

Женщина возмущается, что перед тем, как ограждать полосу столбиками, мнения местных жителей не спросили, и теперь неудобства испытывают и пешеходы, и водители авто, и водители общественного транспорта.

"Теперь машина, отъезжая от бордюра задом, не может развернуться и упирается кормой в столбы, а троллейбус, выезжая из-за угла не пользуется выделенной полосой, потому что она завалена снегом и потому что ему не хватает радиуса для угла разворота. Поэтому, троллейбусы предпочитают ехать в одной полосе с машинами", – пишет Анастасия.

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Фото: Анастасия Рыбчинская

Как сообщала "Сегодня", автомобили игнорируют полосу с первых дней установки делиниаторов. Тем временем, полосы для движения общественного транспорта хотят оградить также бульваре Леси Украинки и на бульваре Шевченко.

Ранее мы писали, что киевляне на выходных встретят первый зимний снежный циклон. Мороз в субботу и воскресенье будет усиливаться до -10 градусов.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Это привело к транспортному коллапсу в столице, многие автомобили выехали на летней резине, потому в городе за сутки произошло больше тысячи столкновений. Столица стояла в пробках.
Киев, маршрутки, снег, троллейбусы, общественный транспорт, полоса
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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